وزير الرياضة يهنئ عبد العزيز محيلبة بالذهبية التاريخية في كأس العالم للرماية بقطر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبد العزيز محيلبة (الأخ الأصغر لعزمي محيلبة)، بعد فوزه بالذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر ضمن منافسات التراب بعد منافسة كبيرة للغاية.



أكد وزير الشباب والرياضة، أن فوز عبد العزيز محيلبة اليوم بالميدالية الذهبية في نهائي كاس العالم للنخبة وتفوقه علي بطلي العالم ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وبطل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، هو مؤشر متميز لقياس المستوي الفني والتطور للاعب خلال الفترة القادمة.



وكان الدكتور أشرف صبحي، قد هنأ أيضًا عزمي محيلبة لاعب منتخبنا الوطني، وإحرازه فضية تاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر متفوقًا على غالبية رماة العالم الكبار.



وأكد الوزير علي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.



وتُعد بطولة نهائي كاس العالم بدولة قطر في الرماية، هي بطولة النخبة، وتقام مرة واحدة في نهاية كل عام، ويشارك فيها أفضل ١٢ لاعب علي مستوي العالم في كل مسابقة من مسابقات الرماية.



ويأتي الإنجاز الذي حققه عبدالعزيز، كونه يشارك في هذه البطولة لأول مرة بعد وصوله للتصنيف العالمي ضمن ال ١٠ الأوائل علي العالم، كما أنه لم يتأهل للأولمبياد في منافسات التراب حتي الآن، ولكن ومازالت أمامه فرصه ولكن من خلال بوابة بطولة العالم القادمة فقط.