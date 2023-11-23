"جنايات أسيوط" تقضي بالسجن المؤبد علي ”فروجة” بتهمة قتل طفل 14 عامًا

صدر حكم من محكمة جنايات أسيوط يقضي بالسجن المؤبد على عامل يعمل في محل دواجن بتهمة قتل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا. ووفقًا للمعلومات، فإن الجريمة وقعت بعد أن قام العامل المسمى "فروجه" بإقامة علاقة غير مشروعة مع الطفل في مركز القوصية في أسيوط.

تدور القضية حول هذه الجريمة البشعة التي هزت المجتمع المحلي، حيث تم اتهام العامل "فروجه" بالاستغلال الجنسي للطفل وقتله بعد ذلك. وبعد التحقيقات وجمع الأدلة، قررت الدائرة التاسعة في محكمة جنايات أسيوط بإدانة العامل وإصدار حكم السجن المؤبد بحقه.

أظهرت التحريات الأولية أن الطفل تعرض للضرب المبرح وتعذيب شديد قبل أن يتم التخلص من جثته في الموقع المذكور.

تم نقل جثة الطفل إلى المشرحة لإجراء التشريح الطبي وتحديد سبب الوفاة الحقيقي. قامت الشرطة بالبحث عن أدلة ومؤشرات تساعدها في تحديد هوية الجناة وتوجيه الشبهات نحو أي أشخاص قد يكونوا متورطين في هذه الجريمة النكراء.

وفي سياق التحقيق، تم استجواب أقارب الطفل وجمع أقوال الشهود الذين ربما رأوا أو سمعوا أي شيء غير طبيعي يتعلق بالحادثة. لكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي دليل قاطع يؤدي إلى الجناة.

ترجع وقائع القضية رقم 152 لسنة 2023 مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من مركز شرطة القوصية يفيد بالعثور على جثة فتى في العشرينيات من عمره ملقى على أرض زراعية على طريق قرية السرقنا.

وتوجه ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالمعاينة والمعاينة تبين أنه طفل يدعى “محمود . س . ش” 14 عامًا وكشفت تحريات المباحث أن المتهم “عبدالله .ك . س” 20 عامًا كان وراء الواقعة الملقب بـ ”فروجة”، يعمل في محل دواجن يملكها والده الذي يسكن في القوصية

وكشفت تحريات الشرطة عن وجود علاقة إثم بين المتهم والمجني عليه وبتاريخ الواقعة توجه المجني عليه إلى منزل المتهم لإقامة علاقة إثم بينهما بناء على اتفاق مسبق بينهما وبعد انتهاء العلاقة طلب المجني عليه من المتهم مبلغ مالي قدره 100 جنيه إلا أن المتهم رفض إعطائه المبلغ، فهدد المجني عليه بفضح أمره أمام أسرته وهاجمه المتهم باستخدام سكين كان بحوزته، بقصد قتله خوفاً من انكشاف أمره وبعد التأكد من وفاته سرق هاتفها المحمول وترك جثته في وسط الزراعات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق رئيس المحكمة، ويعاونه في ذلك ناصر عبد اللطيف رئيس المحكمة، وأحمد فاروق الأنصاري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجاري عبد. رحيم.

وحكم الحكم على المتهم “عبدالله .ك . س” بالسجن المؤبد ومصادرة السكين المستخدمة في الجريمة”.

تثير هذه الجريمة الشنيعة قلقًا كبيرًا في المجتمع المحلي، حيث يعتبرها الأهالي عملًا مروعًا وغير مسبوق في المنطقة. تحاول الشرطة أن تُلقي القبض على الجناة سريعًا لتعيد الطمأنينة والأمان لسكان القرية.

من المهم أن يشعر الأهالي بالأمان والحماية في مجتمعهم، ولذلك فإن التعاون المستمر مع السلطات المحلية وتبادل المعلومات الضرورية يلعب دورًا حاسمًا في حل هذه الجرائم وتقديم العدالة للضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية قد زادت من نشاطها في المنطقة، حيث تم تعزيز الدوريات الأمنية والتحقيقات لضمان سلامة المجتمع وتطبيق القانون بصرامة. كما تواصل الشرطة تنسيق جهودها مع النيابة العامة لضمان أن يتم تقديم المتورطين في هذه الجرائم البشعة للعدالة ومحاكمتهم وفقًا للقانون المصري.

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الشنيعة التي تهدد أمن وسلامة الأطفال في المجتمع، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وضمان سلامة الأطفال في المستقبل. وتأتي هذه القضية كتأكيد على أهمية توعية المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر الاعتداءات الجنسية والحفاظ على حقوق الأطفال.