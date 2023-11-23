"جنايات أسيوط" تأجل النطق بالحكم على 26 متهماً بقتل شخصين لـ3 فبراير

أصدرت محاكمة المتهمين في جريمة قتل وإصابة في قرية بني زيد الأكراد بمحافظة أسيوط تأجيل النطق بالحكم لجلسة الثالث من شهر فبراير القادم. ترأس الجلسة المستشار محمد فاروق، رئيس المحكمة، بينما تألفت الهيئة القضائية من المستشارين وليد محمد شحاتة، ومحمد حسن شلقامي، وإيهاب دهيس، وأمانة سر سيد علي بكر، وأحمد عبد الحق.

تعود قضية الجريمة إلى خصومة ثأرية في القرية، حيث قتل اثنان من الأشخاص وأصيب آخر. يتم محاكمة 26 متهمًا في هذه الجريمة، وتم تأجيل الحكم للجلسة المقبلة. ينتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل حول القضية خلال الجلسة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تلتزم بإجراءات العدالة النموذجية وتمتلك سلطة تقديرية في إصدار الأحكام وفقًا للأدلة المقدمة والقوانين المعمول بها. يتعين على القضاء أن يتأكد من جميع الأدلة والشهود المقدمين لاتخاذ قرار مستقل وعادل. سيستمر القضاء في إجراء المحاكمة وأخذ جميع الظروف والمرتكبين في الاعتبار قبل إصدار الحكم النهائي.

ترجع وقائع القضية رقم . يعود رقم 21680 لسنة 2020 جرائم خطيرة بمركز الفتح إلى أن رئيس مباحث مركز الفتح تلقى بلاغاً بحدوث شجار بين عائلتين ووقوع وفاة شخصين وإصابة واحدة بسبب نزاع انتقامي بين العائلتين.

وتوجه ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والمعاينة تبين مقتل "أ. ع. ع." و"ع. أ. ع." وإصابة "ع. ع. ع." من نفس العائلة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود صراع انتقامي بين العائلتين المسجلتين برقم 1 لسنة 2020، على إثره قرر أفراد الأسرة الانتقام، بينما كان الضحايا على أراضيهم الزراعية لجني القمح. وفي الميدان حمل المتهمون أسلحتهم النارية وتوجهوا إلى مكان الضحايا وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وأثناء نظر الدعوى استمعت المحكمة من دفاع المتهمين إلى أن المحضر الأول بتاريخ 20 مايو 2020 من المباحث ورد فيه إخطار من الجيران بوجود شجار وشجار. إطلاق النار كان أول من انتقل إلى مكان الحادثة، وهو الشاهد الأول بقائمة الأدلة، وسجل عدد من المتهمين، وليس من بينهم المتهمون “الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع عشر”. .