معبر رفح لم يغلق ولن يغلق أبداً فى وجه مساعدات تدخل غزة

«السيسى» خلال مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» باستاد القاهرة:

مصر قدمت 80% من حجم المساعدات إلى غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائياً، مشيراً أن مصر تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من مليونى فلسطينى تحت الحصار.

وقال «السيسى»: «مهم أوى النقطة دى.. بقولكم الكلمة دى علشان شوفت الكثير من المغالطات.. إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر.. المعبر مفتوح بشكل مستمر.. وكنا مستعدين».

وأضاف الرئيس خلال المشاركة فى مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» فى استاد القاهرة: «قبل موضوع 7 أكتوبر كانت بتدخل 500 شاحنة يومياً.. ولما يبقى فيه أزمة كبيرة كده.. مش من صفاتنا أو سماتنا إننا نقفل المعبر».

وشدد السيسى مجدداً على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح، متابعاً: «فيه بعض القنوات قامت بالإساءة لينا.. معبر رفح لم يغلق أبداً.. كان فيه إجراءات أخرى من الجانب الآخر.. علشان دخول الحاجة «المساعدات». . الدور مش عندنا إحنا بس.. مهم أوى تعرفوا النقطة دى».

وأضاف الرئيس: «بنتكلم كدولة فى إطار قواعد القانون الدولى لدينا إجراءات تهدف إلى دخول المساعدات.. مش هنشعل الموضوع أكثر مما هو مشتعل.. بقول لكل المصريين ولكل الناس فى الدنيا معبر رفح لم يغلق أبداً ولن يغلق أبداً فى وجه مساعدات تدخل القطاع».

وتابع السيسى: «بأوجه الشكر لكل المشاركين فى إعداد المساعدات لأهل فلسطين.. عاوزين ندخل أكبر حجم من المساعدات فى الظروف ديه.. داخل القطاع فيه 2,3 مليون إنسان تحت الحصار محتاجين كل حاجة.. مياه وقود وأغذية وكل حاجة.. مستمرون فى الدعم والمساندة.. الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته وكل منظمات المجتمع المدنى.. اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى.. متشكر جداً متشكر جداً متشكراً جداً.. شكراً جزيلاً».

وقال الرئيس إن جميع المصريين اشتركوا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأكد السيسى على الدور الكبير الذى قامت به مصر متمثلة فى كل المصريين جمعيات- منظمات- حياة كريمة- تحيا مصر.

وأضاف: «كل الناس اشتركت علشان تخفف عن أهالينا فى قطاع غزة.. رغم ظروفنا الصعبة لكن عاوز أقولكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات التى تم إدخالها خلال الكام يوم اللى فاتوا دول إحنا 75 – 80% حجم اللى جه من الدنيا كله كوم والكوم اللى مصر قدمته، وده مش مَنْ ولا حاجة لكن أقصد أقول بيه إن احنا كنا على قدر المسئولية وحاسين قد إيه نتحرك كلنا ونخفف عن أهلنا فى القطاع بالمساعدات اللى اتجهزت فى أسرع وقت».