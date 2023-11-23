نرحب بالهدنة المؤقتة فى غزة.. وحل الدولتين الأمثل لاستقرار المنطقة المشاركة الإيجابية للمواطنين والإدلاء بأصواتهم واجب وطنى

يعقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، غداً السبت، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً فى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بحضور قيادات الحزب ونواب مجلسى الشعب والشيوخ.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى الغربية، ويحضره أعضاء الوفد فى محافظات وسط الدلتا وجمع غفير من المصريين.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن محافظة الغربية قلعة حصينة من قلاع الوفد فى ربوع مصر، وأنها تضم نخبة من الوفديين أصحاب التاريخ ناصع البياض والمواقف الوطنية الصادقة فى حب الوطن.

وأضاف: إن الأيام القليلة التى تفصلنا عن الصمت الانتخابى ستكون فاصلة فى بلورة رؤية حقيقية لدى جموع الناخبين حول المرشحين الأربعة فى السباق الرئاسى وبرامجهم الانتخابية، مؤكداً أن الناخبين سيرسمون بصورة معبرة عن إرادتهم مستقبل الوطن وملامحه خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أنه سيشرح لجموع الناخبين المتواجدين بالمؤتمر برنامجه الانتخابى وآليات تنفيذه ورؤيته للخروج بمصر من أزماتها الحالية، وسوف يعرض رؤيته فى بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وفى سياق متصل رحب رئيس الوفد بالهدنة المؤقتة بين حماس والإسرائيليين التى تمت بجهود مصرية قطرية لتبادل الأسرى، متمنياً أن تكون بداية لهدنة دائمة تمهد للجلوس على طاولة المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتكون بداية حقيقية لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى.

ومن جانبه قال النائب حازم الجندى إن المؤتمر الانتخابى الحاشد للدكتور عبدالسند يمامة الذى يعد الثالث ضمن حملته الانتخابية بعد مؤتمرى الدقهلية وبورسعيد والذى يقام هذه المرة فى قلب الدلتا وعروسها بمدينة طنطا، سيكون مؤتمراً حاشداً لأبناء محافظات الدلتا من جموع الناخبين الذين سيأتون للاستماع إلى رؤية رئيس الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى كيفية خروج مصر من عنق الزجاجة، وإلى برنامجه الانتخابى وآليات تنفيذه.