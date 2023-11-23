مركز الدراسات الاستراتيجية: الهدنة المؤقتة بداية لحل الأزمة في قطاع غزة

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اتفاقًا بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، لوقف إطلاق النار وتبادل بعض الأسرى من الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة المؤقتة من وجهة نظره ستكون بداية لحل الأزمة.

وأضاف "الزنط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد البريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم غير متصورة في قطاع غزة، ويجب أن يُعاقب الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود لدولة الاحتلال قد يعيق هذا الأمر.

وأشار إلى أن الدول والأنظمة العربية تُحاسب على شيء سلبي يُرتكب في مجال حقوق الإنسان، ولكن المنظمات الحقوقية تقف صامتة أمام الجرائم التي تُرتكب من قبل الاحتلال في قطاع غزة، رغم أن ما يحدث في قطاع غزة إجرام كبير، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل عن الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا الملف مليء بالكثير من الجرائم.