أمن أسيوط يضبط 20 تاجر مخدرات وينفذ 1075 حكما قضائيا

ضبطت قوات الشرطة في مديرية أمن أسيوط عددًا كبيرًا من القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية والمواد المخدرة خلال الفترة الأخيرة وتم ضبط 46 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، حيث تمت مصادرة 12 بندقية آلية و16 بندقية خرطوش و3 طبنجات و38 فردًا محليًا وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم القبض على 46 متهمًا، منهم 34 متهمًا لديهم سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 20 قضية تتعلق بتجارة المواد المخدرة، حيث تمت ضبط 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش و4 كيلوجرامات من مخدر البانجو و2 كيلوجرامات من مخدر الشابو و5 كيلوجرامات من مخدر الهيروين. وتم القبض على 26 متهمًا، منهم 21 متهمًا لديهم سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الشرطة ما يقرب من 1075 حكمًا قضائيًا متنوعًا. يشمل ذلك تنفيذ حكم السجن والغرامة وتسليم المطلوبين والمجرمين إلى السلطات المعنية. هذه الجهود الحثيثة لقوات الشرطة في مديرية أمن أسيوط تشكل تحسينًا في الأمان العام وتعزز من ثقة المواطنين في الأمن العام.