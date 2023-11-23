جامعة أسيوط تطلق الجولة النهائية من مسابقات الدوري البيئي "الحلم الأخضر"

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى انطلاق فاعليات الجولة النهائية من مسابقات الدورى البيئى "الحلم الأخضر"، والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة.

المنشاوي: أنشطة فنية وثقافية ورياضية في الدوري البيئي لثقل مهارات طلاب جامعات إقليم وسط الصعيد

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية بين جامعات إقليم وسط الصعيد؛ بهدف غرس ثقافة الاستدامة بين الطلاب، واتخاذ خطوات ناجحة نحو بيئة أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، مشيدًا بالوعي البيئي لدى الطلاب، وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية فى المسابقات البيئية المختلفة ، فى إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية.

شهدت الجولة النهائية، حضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الدوري البيئي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنسق العام للدورى البيئى، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رحاب أحمد زكى أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة غادة عبدالعال أستاذ مساعد بكلية الخدمة الإجتماعية، والدكتور محمود القاضى مدرس بكلية طب الأسنان.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لمسابقات الدورى البيئى، على كافة الأصعدة، مضيفا أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة من الجولة النهائية فى ختام فعاليات شهر المناخ "الحلم الأخضر" بمؤتمر الحلم الأخضر الطلابى الأول ،والمقرر انعقاده يوم الإثنين المقبل.

كما أوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن المسابقات الفنية والثقافية والرياضية، هدفت إلى خلق روح تنافسية بين الطلاب، وتشجيعهم على التحلى بالأخلاق الحميدة، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات المشاركة، لخلق كوادر قيادية قادرة على إيجاد حلول بيئيًا واجتماعيا و اقتصاديًا مبتكرة، لمواكبة الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وبدأت فعاليات الجولة النهائية، مشاركة الطلاب فى المسابقات الفنية، والثقافية، والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية، عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها، والتى أقيمت فى قاعة المناقشات (1) بالمبنى الإداري،

أما المسابقة الرياضية، فقد تضمنت التنافس فى رياضتى تنس الطاولة، وكرة السرعة، والتى أقيمت أمام قاعة المؤتمرات الكبرى، وتضمنت المسابقة الفنية ، تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة، باستخدام الأقلام الملونة، والتى أقيمت فى قاعة المناقشات (3) بالمبنى الإداري.

وضم الدور النهائى، فرق كليات: التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، التربية (الهلال)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس).

وتكونت لجان التحكيم فى المسابقات الثلاثة من : الدكتورة مديحة درويش، والدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتور مؤمن عبدالعظيم، والدكتور عماد شعبان أستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة غادة عبدالعال أستاذ مساعد بكلية الخدمة الإجتماعية، والدكتورة إيناس ضاحى أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة نجلاء بدوى مدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد سمير مدرس مساعد بكلية التربية النوعية، وإيهاب محمد رمضان مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمال حسن أخصائي بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد رفعت شعيب أخصائي بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وهبه عبدالحافظ أخصائى بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وسماح فرغلى أخصائى بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات