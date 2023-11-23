السيسي: "من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل ولن يتفرق أبدًا"

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد في جمع كريم من أبناء مصر اجتمعوا من أجل الوطن والقضية، موضحًا: “جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما لن يضل ولن يتفرق أبدًا”.

أضاف خلال كلمته في فعالية “تحيا مصر، استجابة شعب، تضامنًا مع فلسطين”، التي عقدت في ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أنّ سعادته تبلغ مداها وهو يرى الأمل في هذا الجمع، إذ يمهد المصريون عنوانًا للمستقبل ونمهد له طريقًا.

تابع رئيس الجمهورية: “كما تعاهدنا معًا بأن تظل وحدة المصريين واصطفاهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدًا”.



بذلنا جهودًا صادقة للحيلولة دون تصعيد الحرب:



لفت إلى أنّ مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد في الحرب على المستويات كافة، وسياسيًّا عقدت الدولة المصرية أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أضاف: “كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية فاعلة وحيوية، إذْ اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة”.