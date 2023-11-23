عبد المنعم الحسيني: مصر جاهزة لاستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي وعمومية الدولي للسلاح

تستضيف مصر فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح خلال يومي 24- 25 من شهر نوفمبر الجاري، في أحد فنادق شرم الشيخ.





وفي هذا الصدد أكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن مصر جاهزة لاستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي تقام لأول مصر في مصر والشرق الأوسط. وقال الحسيني: ”غالبية الدول أكدت الحضور بتواجد من 120 دولة، جميع التجهيزات تمت لتنظيم حدث يليق باسم مصر كالمعتاد، ونؤكد أن شرم الشيخ جاهزة لاستضافة هذا الحدث الهام“.



وأضاف الحسيني خلال حديثه : ”تنظيم هذا الحدث الهام في هذا التوقيت بمدينة شرم الشيخ لم يكن بالأمر السهل خاصةً في ظل أحداث الحرب الدائرة في المنطقة حيث تخوفت بعض الدول من الحضور ولكن استطعنا طمأنة الجميع بفضل علاقاتنا الجيدة والثقة التي يحظى بها الاتحاد المصري للسلاح بين جميع دول العالم“.



ومن المقرر أن تأتي اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح بحضور نحو 120 دولة يمثلهم 260 كادر دولي من جميع أنحاء العالم.



وتقرر أيضًا أن يحضر الاجتماعات اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواجد عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

اجتماعات قارية وعربية ..

ومن المنتظر أن تقام العديد من الاجتماعات الأخرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مثل اجتماعات الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة العديد من البطولات والأحداث خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تطور البنية التحتية لمصر ونجاحها في الخروج بشكل مشرف في استضافة الأحداث الرياضية المختلفة.

كان الاتحاد المصري للسلاح قد سبق خلال العام الجاري ، أن استضاف بطولة كأس العالم للسلاح التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت البطولة على إشادات دولية كالمعتاد مثل كل عام.