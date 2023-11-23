اتصالات من &e في مصر تطلق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر الرائدة في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا عن إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات يوفر هذه الخدمة، بما يمنح عملاء اتصالات في تلك الدول الفرصة للاستمتاع بخدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G، سواء المتعلقة بالاتصالات أو الإنترنت، عند الاشتراك في باقات تجوال موبايل انترنت.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية اتصالات من &e في مصر، التي تستهدف تقديم أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت بأفضل الأسعار لعملائها، وبما يمكنها من استكمال توسعاتها الطموحة وتحولها إلى شركة تكنولوجيا متكاملة تحرص على تقديم كل ما يلبي احتياجات وتطلعات عملائها من الخدمات التقنية الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة الفعالة في دعم قطاع الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

عبر المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات من &e في مصر، عن سعادته بإطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس كأول شركة في السوق المصري تقدم هذه الخدمة وقال: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وإطلاق خدمة تجوال 5G تمثل خطوة هامة حيث تُمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات الاتصالات والإنترنت الفائقة عند الاشتراك في باقات تجوال موبايل انترنت".

أضاف: إن إطلاق خدمة التجوال بتقنية 5G يعكس التزام اتصالات من &e في مصر بقيادة السوق من خلال تقديم كافة الخدمات الجديدة، وتوفير تجربة اتصالات متميزة لعملائها، موضحاً أن خدمة تجوال 5G تتمتع بسرعات فائقة، مما يتيح للعملاء تحميل الملفات والتطبيقات والبث المباشر للفيديو بجودة عالية".

أوضح أن باقات تجوال الموبايل انترنت تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، مؤكداً أن اتصالات من &e في مصر، حريصة على تقديم أفضل الحلول والخدمات الذكية والحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ترضي احتياجات عملائها وتلبي طموحاتهم، من خلال الاستمرار في تطوير خدماتها وتحسينها وتقديم المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة.