أول رسالة ماجستير عن استخدام "صحافة الواقع الافتراضي" فى تغطية الحروب بإعلام الأهرام الكندية‏

حصل الباحث محمد أشرف بدر على درجة الماجستير من كلية إعلام جامعة الأهرام الكندية بتقدير امتياز . عن رسالته بعنوان" تأثير صحافة الواقع الافتراضي في تغطية الحروب في المواقع الإخبارية المصرية"، وتعد أول رسالة مصرية تتناول هذا الموضوع ,و تأثير هذا النوع من الصحافة على مشاعر الخوف لدى الجمهور المتلقى.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والدكتورة سهير عثمان عبد الحليم الأستاذ المساعد بقسم الصحافة وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم الطلاب بجامعة الأهرام الكندية، والدكتور محمد كمال دكتوراه في الإعلام الرقمي ومدير تحرير قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح الباحث محمد أشرف أن اختيار موضوع الرسالة يأتي في إطار الصحافة الجديدة أو الصحافة الغامرة التي قد تكون سببا في تشكيل مستقبل الصحافة المصرية وطرق عرض الأخبارعلي المواقع الإخبارية، مبينا أن نتائج الرسالة تعتبر مصدراً ومرجعاً مهما للصحفيين والمؤسسات الصحفية قبل تغطية أخبار الحروب والنزاعات والصراعات بتقنية الواقع الافتراضي التي ربما تسبب الخوف و الذعر للمشاهدين، وأن الاستخدام الأمثل لها طبقأ لتجربة الباحث يكون في الأخبار التقليدية أو الفنية بشكل أكبر.

الباحث محمد أشرف بدر

وأكدت الرسالة التى أشرفت عليها الدكتورة سهير عثمان أستاذ الإعلام المساعد ,والدكتورة أسماء قنديل المدرس بقسم الإتصال المرئى مشرفا مشاركا ,علي وجود علاقة بين استخدام صحافة الواقع الافتراضي في تغطية الحروب وبين ازدياد مشاعر الخوف لدى الجمهور المستخدم لهذه التقنية الحديثة ,مؤكدة أن توافر تلك التقنية التى تحتاج إلى بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد بإمكانات بالغة التقدم فيما يخص الصوت والصورة، ستؤثر بشدة على مشاعر المستخدم ، حيث تدمجه فى التجربة الأقرب إلى الواقع ,وبالتالى يعيش لحظات رعب الحروب وإطلاق الصواريخ وهدم المبانى وقتل المدنيين.



حضر المناقشة الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية, والذي أعرب عن سعادته وإعجابه بموضوع الرسالة مشيداً بالاشراف ولجنة المناقشة، ومطالبا باستمرار الباحث فى توثيق ما يحدث بغزة الآن، وتأثير العدوان الصهيونى الغاشم على المدنيين الأبرياء من شعب غزة والضفة بفلسطين .