الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

السر في النص كيلو

معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أفضل 10 حيل سحرية تمنع ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن

د. معتز القيعي، أخصائي
د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية

يلجأ العديد من النساء والرجال الذين يعانون من مشكلة ترهل الجلد، إلى الخضوع لعمليات شد الجلد، في حين يبحث البعض الآخر عن أفضل البدائل الآمنة والطبيعية لمنع حدوث هذه المشكلة دون مضاعفات خطيرة.

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نصائح مهمة لمنع حدوث ترهلات الجلد

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، خلال حواره لبوابة "الوفد" الإلكترونية، بعض النصائح المهمة لمنع ترهل الجلد، والتي نستعرض أبرزها فيما يأتي...

نصائح مهمة لتجنب حدوث ترهلات الجلد

1- إنقاص الوزن ببطء، وبشكل صحي حتى لا يحدث ترهل، مما يعطي البشرة مزيدًا من الوقت لاستعادة مرونتها.

2- عدم زيادة معدل فقدان الوزن أسبوعيًا عن نصف كيلو.

3- ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة تمارين المقاومة باستخدام الأوزان.

نصائح مهمة لتجنب حدوث ترهلات الجلد

4- تناول الكثير من الماء يومًيا، بمقدار ما لا يقل عن 8 أكواب، فهو يساعد على مرونة وترطيب البشرة، ومنع الترهلات والتجاعيد.

5- زيادة الكتلة العضلية نظرًا لأنها تساعد على شد الجسم، ومنع حدوث الترهلات.

نصائح مهمة لتجنب حدوث ترهلات الجلد

6- تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها تحتوي على فيتامينات تساعد على مرونة البشرة ونضارتها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

7- تناول البروتينات؛ لأنها تساعد على مرونة البشرة من خلال بناء أنسجة الكولاجين، وكذلك بناء كتلة عضلية.

نصائح مهمة لتجنب حدوث ترهلات الجلد

8- تناول الدهون الصحية؛ مثل: زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، حيث إن نقصها يؤدي إلى ترهل الجلد.

9- الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

نصائح مهمة لتجنب حدوث ترهلات الجلد

10- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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