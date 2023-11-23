شتيجن يتوج بجائزتي أفضل لاعب وحارس من ماركا الإسبانية

توج الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بجائزتين من جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية للموسم الماضي 2022/2023.

وكان تير شتيجن متألقًا مع فريق برشلونة الموسم الماضي وساهم بقوة في فوز الفريق الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني بعد سنوات من الغياب وفي ظل وضع اقتصادي صعب، وتوج الحارس الألماني بجائزة أفضل لاعب من "ماركا" في الحفل الذي أقيم اليوم، في مقر الصحيفة الإسبانية، وحصل على جائزة "زامورا" لأفضل حارس.

وتحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني من صحيفة "ماركا" اسم أسطورة كرة القدم بنادي ريال مدريد ومنتخب الأرجنتين، ألفريدو دي ستيفانو.

وعلق تير شتيجن بعد الجائزة على إصابته، وقال: "يجب أن أنتظر لأرى كيف ستتطور إصابتي أسفل الظهر، دعونا نرى كيف ستصبح حالتي في الغد، سأتحدث مع الطاقم الطبي لأقيم حالتي".

بينما تحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا، في حين حصل بيدري لاعب الوسط على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني ولكن بتصويت الجماهير.