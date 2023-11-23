نتائج ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية قبل ملاقاة بيراميدز في الجولة 13

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ نظيره بيراميدز ، لحساب منافسات الجولة 13 من منافسات دوري الجمهورية ، على ملعب الأخير.



ويخوض فريق الأهلي اللقاء ، ممتلكًا في رصيده ٣٠ نقطة، بعد أن حقق الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح ، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.



وخلال مشوار الأهلي في المنافسات ، حقق فريق الأهلي ٢٠٠٧ الفوز على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٤ هدفًا بينما تلقت شباكه ٤ أهداف.

التشكيل الفني للأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.