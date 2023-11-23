وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

عقد اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية.

بدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم تم استعراض دور مجالس الأمناء على مستوى المديرية، الإدارات التعليمية، والمدارس، في عدد من الموضوعات؛ منها استعراض ما تم بالمشاركة المجتمعية للطلاب الغير قادرين بالإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، تمت المناقشة حول تنفيذ رحلات للمشروعات القومية التي تمت في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومناقشة المبادرات التي يتم تنفيذها هذا العام والتي وردت من الإدارة العامة للتربية الاجتماعية (مبادرة حياه كريمة - مبادرة مدارس بلا تدخين - مبادرة ١٠٠ مليون شجرة)، كما تمت مناقشة تنفيذ مجموعة ندوات خاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين لعدد ٤٠٠ مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية للتعليم العام والفني، ومناقشة عقد (۱۰) ندوات ومحاضرات بالمدارس الحكومية والخاصة بشأن توعية الطلاب بأخطار المواد المخدرة واثرها على القيم الاخلاقية بالمجتمع وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا.