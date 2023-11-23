مدير تعليم فرشوط يشهد احتفالات أعياد الطفولة بمدرسة ابوهريرة الابتدائية

شهد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، احتفالات مدرسة أبو هريرة الابتدائيه بأعياد الطفولة في جو يملؤه الحب والتعاون بين جميع العاملين بالمدرسة والمتعلمين .

رافقه كلآ من أحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام و سحر الأمير توجيه رياض الأطفال وربيع محمد ابوخضير ومحمد رمضان القاضى مجلس أمناء المدرسة. هذا وقد تنوع الحفل بالعديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والالقاء الشعري والعروض الفنية التي اثني عليها جميع الحاضرين والشكر إلى معلمات رياض الأطفال بالمدرسة.

وتم تقديم هدايا للأطفال المشاركين من قبل إدارة المدرسة فى الحفل تحفيزا لهم على ما قدموه من فقرات الحفل.

وفي نهاية الحفل اثني الجميع على الجهد المبذول من المدرستين وقدم مدير الإدارة التعليمية الشكر والتقدير والثناء للجميع لما لمسه من روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد في المدرسة .