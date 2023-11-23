غلق 10 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 140 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 54 عيادة خاصة و 16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 32 مركزا و معملا من بينهم 9 مراكز ومعمل غير مرخص .

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية أنه تم إنذار 4 منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 10 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة و لإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة

و أضاف فؤاد أنه جرى فحص 9 شكاوى ومعاينة 18منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

يأتى ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.