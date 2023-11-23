الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة كفرالشيخ تنظم المسابقة السنوية لاختيار الطالب والطالبة المثاليين

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطل

تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ، نظمت الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالجامعة .

جاء ذلك بإشراف منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي ،ومتابعة مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة الدكتور هناء طنطاوي .

وأوضح نائب رئيس جامعة كفرالشيخ  لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال ، أنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل الاختبار التحريري ويشمل " المعلومات العامة- القدرات الذهنية - اللغة الانجليزية "، ومناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية، والسمات الشخصية والمظهر العام " التقييم النفسي"، وتقييم اللغات الاجنبية ، وعرض تعريفي، والمرحلة النهائية المقابلة الشخصية.

الجريدة الورقية