جامعة كفرالشيخ تنظم المسابقة السنوية لاختيار الطالب والطالبة المثاليين

تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، نظمت الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالجامعة .

جاء ذلك بإشراف منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي ،ومتابعة مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة الدكتور هناء طنطاوي .

وأوضح نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال ، أنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل الاختبار التحريري ويشمل " المعلومات العامة- القدرات الذهنية - اللغة الانجليزية "، ومناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية، والسمات الشخصية والمظهر العام " التقييم النفسي"، وتقييم اللغات الاجنبية ، وعرض تعريفي، والمرحلة النهائية المقابلة الشخصية.