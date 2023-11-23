نجاح عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة بالشرقية

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور عبدالله بدر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور أحمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر بكلية الطب؛ عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر ٥٨ عامًا.

وكانت المريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي، وجلطة كبيرة بالأذين الأيسر، وارتجاع شديد بالصمام ذو ثلاث شرفات، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح وإزالة الجلطة الموجودة بالأذين الأيسر، واستبدال الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، والحالة مستقرة، والمريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.