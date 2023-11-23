رفع 440 طن قمامه و اتربه من شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 430 طن قمامه و10طن اتربه وناتج تقليم أشجار واستكمال كسح مياة الامطار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا و بني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال تقليم الأشجار المتشابكة فروعها بالاسلاك الكهربائيه حفاظا علي الأرواح بشارع الجيش امام مديريه التموين و شارع الجمهوريه امام الجامعه و حديقه شجره الدر وحديقه مركز شرطه حي اول و عدد من الحدائق العامه وتم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه سندوب والمجزر والشيخ حسانين والطميهي والترعه وأحمد ماهر والجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته والسيد سليم والمشايه والجمهورية و عبد السلام عارف و سكه سندوب و بورسعيد و العباسي و ساميه الجمل و العبور و حي الجامعه وجيهان و سعد زغلول والدراسات و قناه السويس و عزبه الشال و عزبه عقل وتم الانتهاء من كسح الأمطار بكافه شوراع المنصوره وتم تسليك بالوعات الامطار بشارع الجمهوريه وتم تركيب بالوعات امطار أمام كليه الحقوق لتصريف تجمعات امطار و تقليم الأشجار وتم رفع كفاءه النظافه العامه حول محيط المدارس وتم رفع الأتربة ورفع المخلفات الصلبه بشارع عبد السلام عارف وأحمد ماهر وساميه الجمل و ترميم رصيف طلعه شارع الجمهوريه بالقرب من البارون و ترميم رصيف الجزيره الوسطي بشارع الجمهوريه امام كليه الطب، وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية تابع رئيس حي شرق المنصورة اعمال النظافة بالميادين العمومية بنطاق الحي شملت ميدان رمسيس وميدان ام كلثوم و شارع الجيش بالكامل..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول...



