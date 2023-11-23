وكيل تعليم بنى سويف يؤكد أن النقابة أحد جناحي العملية التعليمية 

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف بمقر نقابة المعلمين بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية و نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان النقابية للمعلمين

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بما يخدم الأعضاء وأسرهم

وفي مستهل كلمته أكد وكيل الوزارة بأن نقابة المعلمين أحد جناحي العملية التعليمية والتي تعمل على رفع مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية والاسهام في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية

كما أثنى وكيل الوزارة على دور النقابة في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها

وأشار وكيل الوزارة بأن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود مشيداً بالجهود الملموسة من خلال نقابة المعلمين والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030

موجهاً الشكر والتقدير لمجلس إدارة نقابة المعلمين وفي مقدمتهم مصطفى كامل الديب وأعضاء النقابة ورؤساء اللجان النقابية على المجهود الكبير الذي بذلته النقابة خلال مؤتمر الانتخابات الرئاسي بحضور خلف الزناتي نقيب معلمي مصر

معبرا عن فخره واعتزازه بمعلمي بني سويف الذين يقفون دائما وقفة رجل واحد فهم نموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن

ووجه وكيل الوزارة جميع المعلمين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أجمع إن المعلمين هم صناع الحضارة ورسم مستقبل أفضل لوطننا مصر

ومن جانبه رحب مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين بوكيل الوزارة وقيادات التعليم موجهاً لهم الشكر على المشاركة المتميزة في نجاح المؤتمر الذي شهد حشدا كبيرا من معلمي بني سويف الأوفياء

مشيرا إلى أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة وأن هناك تواصل مستمر مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين

موجهاً الشكر لجموع المعلمين الذين شاركوا في المؤتمر مطالبا بضرورة المشاركة بإيجابية في الإنتخابات الرئاسية

ياتى ذلك في ضوء تعزيز سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين

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