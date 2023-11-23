الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

دار مصر
دار مصر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم " 211 – 311 – 431 " بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين  172 و 173، يوم الأحد الموافق  3/12/2023، ووحدات العمارتين  298 و 299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين  262 و 263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.


 

 

مواد متعلقة

موعد فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي لشقق الإسكان "سكن كل المصريين 3"

حملات على المخالفات بـ6 أكتوبر والسادات والشروق وبني سويف الجديدة

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالسادات والفشن الجديدة

فتح التحويل للإعلان التكميلي للحاجزين بـالطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3

الأحد المقبل.. تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع حالة التأهب والاستعداد لفصل الشتاء

مي عبدالحميد تفتتح فعاليات ورشة العمل السنوية لمنظومة الضبطية القضائية
الجريدة الورقية