صور .. الملا في مقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة إنشاء البوابة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين، يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلي هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيرًا إلي أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق الملا بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة.

تهدف البوابة الرقمية الأولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة مما يعمل علي جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد اطلاعهم رقميًّا علي الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد إطلاقها تحقيقًا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري وذلك علي غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل: أستراليا و كندا.

خلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركات Trimble ، MSA , New Smart وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لإكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوي العالم.

وجَّه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة علي التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال، كما أشار إلي أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية أكبر، لافتًا إلي أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخليًّا وخارجيًّا باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.

حضر الاجتماع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، و الدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سعد مدير عام الاستثمار والتخطيط بقطاع التعدين بوزارة البترول والثروة المعدنية.