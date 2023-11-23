الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس مدينة رأس سدر يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي بمدرسة سعد زغلول الابتدائيه

المهندس على حمادة
المهندس على حمادة رئيس مدينة رأس سدر

 إستقبل اليوم علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة راس سدر بجنوب سيناء  أعضاء المكتب التنفيذي بمدرسة سعد زغلول الابتدائيه  ،  حيث شملت الزيارة تفقد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة رأس سدر و استمعوا لشرح مفصل من الاستاذ ناصر محمد حسن مدير المركز التكنولوجي عن مراحل العمل بالإدارة و الخدمات المقدمة للمواطنين و لذوي الهمم و أيضا الخدمات الالكترونيه و الدورة المستندية .

و شملت الزيارة تفقد الحديقة التابعة لمجلس المدينة و المقامة بالجهود الذاتية. 

و في نهايه اللقاء تقدم رئيس المدينة بالشكر والتقدير لإدارة رأس سدر التعليمية و مدرسه سعد زغلول الابتدائيه علي المستوي المتميز متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح .

 

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الجريدة الورقية