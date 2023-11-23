رئيس مدينة رأس سدر يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي بمدرسة سعد زغلول الابتدائيه

إستقبل اليوم علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة راس سدر بجنوب سيناء أعضاء المكتب التنفيذي بمدرسة سعد زغلول الابتدائيه ، حيث شملت الزيارة تفقد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة رأس سدر و استمعوا لشرح مفصل من الاستاذ ناصر محمد حسن مدير المركز التكنولوجي عن مراحل العمل بالإدارة و الخدمات المقدمة للمواطنين و لذوي الهمم و أيضا الخدمات الالكترونيه و الدورة المستندية .

و شملت الزيارة تفقد الحديقة التابعة لمجلس المدينة و المقامة بالجهود الذاتية.

و في نهايه اللقاء تقدم رئيس المدينة بالشكر والتقدير لإدارة رأس سدر التعليمية و مدرسه سعد زغلول الابتدائيه علي المستوي المتميز متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح .

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