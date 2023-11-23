الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

يضم ١٨٠ نوع.. مدير تعليم قوص يتفقد مشتل مدرسة حجازة قبلى

زار عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الخميس ، مشتل نباتات إدارة قوص التعليمية والمقام على أرض مدرسة حجازة قبلي الثانوية ، رافقه الجولة كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة ومروان محمد موجه اول التربية الزراعية وأحمد عبدالفتاح مدير المدرسة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة .

  أكد مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن مشتل نباتات إدارة قوص التعليمية بحجازة يعد أكبر مشتل زراعي تعليمي بصعيد مصر حيث تتخطي مساحته ٥ قراريط تحوى خلالها ١٨٠ نوع من النبات العطرية والمثمرة ونباتات الزينة حيث سيخدم على ٢٨٥ حديقة مدرسية تتبع إدارة قوص التعليمية . 

 من جانبه أشار مروان محمد موجه التربية الزراعية بإدارة قوص التعليمية أن مشتل مدرسة حجازة قبلي الثانوية يعد المشتل الزراعي الثاني بعد مشتل مدرسة شركة السكر الثانوية بنات .

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