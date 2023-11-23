يضم ١٨٠ نوع.. مدير تعليم قوص يتفقد مشتل مدرسة حجازة قبلى

زار عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الخميس ، مشتل نباتات إدارة قوص التعليمية والمقام على أرض مدرسة حجازة قبلي الثانوية ، رافقه الجولة كنانه فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة ومروان محمد موجه اول التربية الزراعية وأحمد عبدالفتاح مدير المدرسة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة .

أكد مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن مشتل نباتات إدارة قوص التعليمية بحجازة يعد أكبر مشتل زراعي تعليمي بصعيد مصر حيث تتخطي مساحته ٥ قراريط تحوى خلالها ١٨٠ نوع من النبات العطرية والمثمرة ونباتات الزينة حيث سيخدم على ٢٨٥ حديقة مدرسية تتبع إدارة قوص التعليمية .

من جانبه أشار مروان محمد موجه التربية الزراعية بإدارة قوص التعليمية أن مشتل مدرسة حجازة قبلي الثانوية يعد المشتل الزراعي الثاني بعد مشتل مدرسة شركة السكر الثانوية بنات .