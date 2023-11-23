الرعاية الأساسية تعقد تدريبات مكثفة لمتابعة الأعمال بالوحدات الصحية بقنا

عقدت إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيناس مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بقنا، اليوم الخميس، تدريباً مكثفة علي مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية الأستاذ الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن التدريب قد حضره مسؤولي الرعاية الأساسية بالإدارات ، مشرفي التمريض بالإدارات ، منسقي السن المدرسي بالإدارات ، منسقي المشروطية بالإدارات الصحية ومسؤولي الرائدات الريفيات بالإدارات.

وأشار بدران، إلى أن التدريب يعمل على تفعيل ملفات طب الأسرة بوحدات تطوير المرحلة الأولي والثانية من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتنشيط ومراجعة أعمال المبادرات الرئاسية المختلفة، ومراجعة أعمال الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس، وتثقيف مشرفات الرائدات حول برنامج المشروطية وغير القادرين لتوعية منتفعي برنامج تكافل وكرامة للخدمات الصحية المقدمة من البرنامج.

يأتى ذلك إستكمالاً لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات الصحية في شتي منافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة قنا.