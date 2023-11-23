الشوباشي: الانتخابات الرئاسية المنتظرة رسالة للعالم توثق دعم الشعب المصري للقيادة السياسية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، يوجه رسالة في غاية الأهمية للعالم ويوثق موقف الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية، داعية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت الشوباشي في تصريحها لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية تخوض حرب لم يسبق لها مثيل وهي المحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، لذا على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وأيضًا الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى الإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، من تحسين جودة الطرق والقضاء على مشاكل سكان العشوائيات بتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن الاهتمام بصحة المواطن المصري والقضاء على فيروس سي، والتعليم والمرأة المصرية.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

وتنطلق انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتنطلق الانتخابات داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً.

ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.