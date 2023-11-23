جشع التجار مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. حملات المقاطعة كشفت الوجه القبيح

اتجه العديد من المصريين نحو شراء المنتجات محلية الصنع بديلًا عن منتجات الشركات والمطاعم التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وجراء ذلك ارتفعت مبيعات بعض الشركات إلى 300% وأعلنت عن حاجتها لعدد من الموظفين، وهو ما تسبب في فرحة كبيرة بين المصريين ليعلنوا عن نجاح حملات المقاطعة.

ولكن تفاجأ الجميع بقيام بعض الشركات المصرية برفع أسعار منتجاتها بعد تحقيق المطلوب من حملات المقاطعة واتجاه جميع طوائف الشعب نحو شراء المنتجات المحلية، وأبرز تلك الشركات شاي العروسة التي رفعت أسعارها للمرة الرابعة خلال عام واحد.

فقد ظهر خلال الأيام الماضية حملات مقاطعة كبير ضد شركة شاي ليبتون بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، وأصبحت شركة ليبتون على رأس الشركات التي قاطعها المصريين، وعلى غرار ذلك ارتفعت مبيعات شركة شاي العروسة إلى الضعف بينما تراجعت الحصة السوقية لشركة ليبتون.

وعلى الرغم من قدرة شاي العروسة الذي تأسس منذ أكثر من 50 عامًا أن يتربع على قلوب المصريين، والذي نجح في وقت قصير ليصبح العلامة التجارية الرائدة الأولى في مصر والشرق الأوسط، ويسيطر على شريحة عريضة من المصريين، إلا أن أخذ الشركة قرار برفع أسعارها أثار غضب المصريين، مؤكدين أن الشركة استغلت الإقبال عليها في سبيل رفع الأسعار.

الأسعار الجديدة لشاي العروسة

وأكدت مصادر، أن الشركة رفعت سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيهًا في نوفمبر الحالي 2023، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيهًا، بدلا من 2076 جنيهًا.

ورفعت الشركة سعر شاي العروسة وزن كيلو بنحو 20 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك بنحو 210 جنيهات، فيما ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة 5 جنيهات إلى 55 جنيهًا للمستهلك بدلا من 50 جنيهًا، بينما زاد سعر عبوة الشاي ثمن كيلو 1\8 بنحو 3 جنيهات.

سبيروسباتس وحقيقة رفع أسعارها

وتداول الكثيرون قيام شركة سبيروسباتس برفع أسعار منتاجتها من 2 إلى 3 جنيهات في الزجاجة الواحدة، ولكن تفاجأ المصريين بأن الشركة لم تقم برفع أسعارها، مؤكدة أن حملات تشجيع المنتج المصري أعطت الفرصة للشركة لإعادة انتشار المنتج من جديد.

وأفاد الدكتور مرقس طلعت، مدير تسويق الشركة في تصريحات صحفية، بأن حملات المقاطعة أعطت فرصة أيضًا في إثبات أن المنتج المصري قادر على المنافسة وبشدة، مؤكدًا أن الشركة لم تقم برفع سعر أيّ من منتجاتها على الرغم من زيادة الطلب على منتجاتها وأن ارتفاع الأسعار المتداول هو من قبل التجار وليس الشركة.

وأكد طلعت أن سعر "سبيرو سباتس" ثابت إلى الآن ولن تكون هناك نية لزيادة سعره في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المنتج تم إعادة إحيائه وأصبح متواجدًا بالفعل في الأسواق منذ ما يقرب من 5 سنوات، وقد حقق انتشار جيد للغاية خلال الـ 5 سنوات الماضية.

الشعب المصري يثبت وطنيته

تجدر الإشارة إلى أن حملات المقاطعة في مصر ساهمت في سطوع عدد من الشركات المحلية، والتي اتجهت لزيادة المبيعات وطرح منتجات جديدة وتأسيس خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتزايد الذي ارتفع بمعدلات تصل إلى 40%.

واستطاع الشعب المصري أن يثبت وطنيته تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحكومة لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلا أن قيام بعض رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات المحلية برفع أسعار منتجاتهم أفسد على المصريين فرحتهم بنجاح حملات المقاطعة وقيام بعض الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بعروض وتخفيضات تصل إلى 70% على العديد من المنتجات.