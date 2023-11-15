أزمة في أسعار المنتج المحلي بعد مقاطعة الأجنبي

اتجه الكثير من المواطنين عقب أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدول الموالية لها، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية، ورفضا للمشاركة في رواج سلع الدول الداعمة للاحتلال.

واستفادت بعض الشركات المحلية المصرية من هذا الإقبال، وأصبحت هناك زيادة في مبيعاتها لـ 3 أضعاف ما كانت عليه وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات الداعمة والمشجعة لهذه المقاطعة، وطرح البدائل لها مصرية كانت أو عربية.

وفي ظل إقبال المستهلك على هذه المنتجات يظهر بعض المستغلين من كبار التجار أو كما يطلق عليهم حيتان السوق في الاستحواذ على هذه المنتجات وتوزيعها باسعار تفوق سعرها الرسمي مما يؤدي لزيادتها بالمحلات.

البدائل المحلية للمشروبات الغازية

وتتربع البدائل المحلية للمشروبات الغازية على قمة هرم الاسغلال داخل السوق المصري نسبة لتغير أسعارها من مكان إلى آخر وأبرز هذه المشروبات سبيرو سباتس الذي لا يتعدى سعره الرسمي للمستهلك 8 جنيهات ويصل سعره إلى 10 جنيهات أو أكثر وكذلك شنايدر وبيج كولا والكثير من المنتجات المحلية.

وخلال جولة قامت بها "بوابة الوفد" على بعض المحلات والأكشاك بمحافظة القاهرة لمعرفة أسباب اختلاف الأسعار وعدم الثبات على تسعيرة المقررة من الشركات.

ذكر أغلب أصحاب محلات التجزئة والأكشاك أن أصحاب توكيلات هذه الشركات تتحكم في توزيعها وفي الغالب يستولى عليها من كبار التجار.

ويقوم التجار ببيع شرنك منتج سبيرو سباتس الذي يحنوي على 12 زجاجة بأكثر من 100جنيه وتسعره الشركة للمستهلك بما لا يتعدى 8 جنيهات كذلك الأمر في أغلب المنتجات التي يزداد الطلب عليها مما يصعب عمليات البيع على أغلب المحلات والأكشاك.