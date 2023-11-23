محافظة سوهاج تنضم لأفضل أداء في صكوك الأضاحي والإطعام

حققت مديرية أوقاف سوهاج رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ ١٦٧١٥٠٠ جنيه حتى تاريخه متجاوزة إجمالي ما تم في العام الماضي بزيادة ١٢٠٠ جنيه لتكون مديرية أوقاف سوهاج هي المديرية رقم ١١ من بين المديريات التي تجاوز إجمالي تحصيلها للصكوك ما تم تحصيله في العام الماضي.



وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة مدير مديرية أوقاف سوهاج بإثابة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لتجاوز مبيعاتها في الصكوك العام الماضي.



جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علمًا بأن هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.

