الخميس 23 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على أماكن ومواعيد قطع التيار الكهربائي عن 8 مناطق بكفر الشيخ

قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم عن 8 مناطق وقرية بمركزي كفر الشيخ، وبيلا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي كفر الشيخ وبيلا.

وأكد قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ وهي محطة مجاري 7، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا والمناطق المجاورة، ومنطقة السقا، والمعادن، وحي الشهداء، ومعامل كلية الزراعة، وكلية الهندسة بسخا، من الـساعة 9 صباحًا وحتى الـساعة 12 ظهرًا ولمدة 3 ساعات؛ للقيام لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي الكنيسة بلوحة توزيع سخا.

ونوه قطاع الكهرباء في كفر الشيخ، إلي أنّه سيتم أيضًا فصل التيار الكهربائي عن قرية إبشان وتوابعها بمركز بيلا، من الـ9 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا، ولمدة 4 ساعات، وذلك للقيام بإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان لوحة توزيع بيلا الجديدة.

 

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