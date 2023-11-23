أنباء اعتذار أحمد فتوح تثير الجدل في الزمالك

انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى فى تدريبات فرديه بصالة الجمانزيوم داخل النادى تنفيذا لقرار مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد عاقب الثلاثى بالايقاف عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر، مع غرامات ماليه بالخصم من عقودهم بنسب متفاوته واستمرار عرضهم للبيع.

جاء ذلك فى الوقت الذى تردد فيه أن أحمد فتوح سيتقدم باعتذار على صفحته الشخصيه وكذلك بخطاب رسمى إلى مجلس الإدارة عن الخطأ الذى ارتكبه بترك المعسكر قبل لقاء زد وتسبب فى فرض هذه العقوبات عليه مع زميليه,

وأثارت أنباء الاعتذار جدل كبير بين جماهير القلعة البيضاء حيث أيد البعض ضرورة العفو عن اللاعب وعودته للتدريبات والأخر طالب ببيعه اعتقادا منهم أنه فى جميع الأحوال أنهى اتفاقه مع الأهلي.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم القادمة

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.