طارق يحيى: الزمالك لن يجد لاعبين مميزين للتعاقد معهم في الشتاء

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استطاع تجهيز الفراعنة لمواجهة سيراليون خلال لقاء جيبوتي.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كثرة التغييرات في خطوط الدفاع أمر غير صحي إلا إذا كان الفارق الزمني بين المباريات قليل".

وأكمل: "إذا كنت المدير الفني لمنتخب مصر لقررت استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من أمم أفريقيا".

الزمالك في الميركاتو الشتوي

وأضاف: "مع عودة الونش وإمكانية إعادة الثلاثي الموقوف فإن الزمالك لن يحتاج صفقات جديدة"، وأتم: "لا يوجد لاعبين مميزين يمكن التعاقد معهم خلال انتقالات الشتاء".