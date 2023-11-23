الأهلي يحفز لاعبيه لإسقاط ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

حرصت إدارة النادي الأهلي على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في مستهل مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق ميدياما الغاني الذي من المقرر أن يواجهه يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

صفوف الأهلي تكتمل بعودة الدوليين

تكتمل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، بانضمام اللاعبين الدوليين بعدما منحهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني راحة لمدة 48 ساعة عقب لقاء سيراليون بتصفيات كأس العالم.

ويشارك في مران الأهلي مساء اليوم الخميس الحارس محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، بعد الانتهاء من معسكر المنتخب الذي شهد مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

ويترقب كولر أيضاً انضمام المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو للمعسكر بعدما انتهى الثنائي من فترة التوقف الدولي مع منتخبي بلادهما.