الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي معلول خارج الحسابات الأهلي في مواجهة ميدياما

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول وطاهر محمد طاهر لفحوصات طبية لحسم موقف اللاعبين من خوض لقاء ميدياما.

وأدى طاهر تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية ويخضع لاختبار طبي أخير لحسم مشاركته في لقاء ميدياما.

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ويجري علي معلول أشعة جديدة اليوم الخميس للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتضاءلت فرص لحاق معلول بمباراة ميدياما حتى حال ثبوت جاهزيته خوفاً من تجدد إصابة اللاعب مرة أخرى.

موعد مباراة الأهلي وميدياما القادمة :

ويستعد الأهلي لخوض لقاء ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏. وخاض الفريق مباراة ودية مع بعض العناصر من قطاع الناشئين.

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