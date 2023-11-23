إنبي يوضح آخر تطورات أزمة مستحقات حمدي فتحي مع الأهلي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن آخر تطورات الأزمة التي نشبت مع النادي الأهلي بخصوص مستحقات حمدي فتحي.

وقال محمد اسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "الموضوع مع أيمن الشريعي ولكن الأمور في طريقها للحل، لنا 20% من انتقال اللاعب إلى نادي الوكرة القطري".

وأضاف "لا يوجد اي عروض أو مفاوضات لـ محمد حمدي أو أحمد نادر حواش، وهناك أقاويل كثيرة بشأن عروض للاعبي انبي في ظل تألقهم مؤخرا مثل كالوشا وغيرهم، واستراتيجية النادي واضحة في بيع اللاعبين لكن نريد الحفاظ على استقرار النادي لنهاية الموسم، لحين تجهيز البدائل لبعض العناصر التي تألقت وتلقت عروض بالفعل".

وأكمل: "أغلبية نجوم مصر الموجودين على الساحة نتاج قطاع ناشئين نادي انبي، ونتعامل مع كل الأندية لكن لا نرغب في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وأتم: “ من الممكن ضم لاعبين من نادي بايونيرز الذي يرعاه النادي، استراتيجية انبي تعتمد على ضم لاعبين قابلين للتطور ”.