حالة الطقس|ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

طقس معتدل نهارًا

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس السائد اليوم الخميس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ،لطيف على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، على أن تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية اعتبارًا من السبت المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27