وزارة العمل: إعانات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولات ميدانية لمدة يومين متتاليين علي المكاتب الخارجية التابعة للمديرية، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث جرى زيارة 8 مكاتب خارجية وهي: القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبو خليفة، وأبوصوير، والتل الكبير، والقصاصين، وقرية الأبطال، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالتل الكبير، وكذلك تسليم أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تسليم إعانات صحية واجتماعية، في إطار اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات المديريات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها، وذلك فى إطار سعى المديرية لتفعيل كافة ملفات العمل الخاصة بها فى مختلف المجالات لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بشكل دورى بتفعيل دورها ودور المكاتب التابعة لها فى تقديم خدماتها للمواطنين، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والقيام بعمليات حصر وتسجيل لها فى أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه خلال جولاته قام بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكاتب، والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين، منوهًا إلى استمرارتنظيم ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية وندوات عن وحدة المساواة بين الجنسين وذلك في إطار إهتمام الوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، كما تقدم بالعزاء لأسر العمالة غير المنتظمة المتوفيين، وللمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل وذلك خلال تسليمه الإعانات لهم.