فريق طبي يجري جولة تفقدية للخدمات الصحية بمستشفى نجع حمادي

وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق إشراف الطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، لتفقد الخدمة الطبية المقدمة بمستشفي نجع حمادي العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الفريق تفقد الاستقبال للاطمئنان علي تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أدوية الطوارئ والتسجيل السليم للمرضي المترددين علي المستشفي.

وتابع الفريق الجولة بتفقد قسم الباطنة، الأطفال، النساء، الحضانات، العناية المتوسطة.

واستكمل الفريق المتابعة بمراجعة أرصدة بنك الدم من الفصائل المختلفة وكذا فريق المعمل والأشعة.

وأشار بدران، إلى الإستمرار في توجه المديرية نحو المتابعة الدورية ليلًا ونهارًا لكافة منافذ الخدمة الطبية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.