منتخب مصر يعلن موعد إرسال قائمته النهائية لأمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن موعد إرسال القائمة النهائية الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" : " موعد ارسال القائمة النهائية لمنتخب مصر لامم افريقيا يوم 3 يناير المقبل ".

وتطرق غرابة للحديث عن كواليس أزمة إستبعاد ثلاثي المنتخب من مباراة سيراليون الأخيرة قائلاً: " تعاملنا مع هذه الأزمة بشفافية وأكدنا أن إستبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات جاء بسبب عدم الإستجابة لأداء بعض التدريبات عقب نهاية مباراة جيبوتي ".

وأكمل: " قرار عودة اللاعبين للمنتخب يخص المدير الفني روي فيتوريا وهو ينظر في المقام الأول لمصلحة المنتخب ".

وأتم: " " فيتوريا لم يجلس مع محمد صبحي وفتوح بشكل منفرد لكنه عقد جلسة مع جميع اللاعبين، وطالبهم بالإجتهاد في التدريب والمشاركة في المباريات وقال لهم ان من يؤدي بشكل جيد في المباريات هو من سيتواجد في قائمة المنتخب ".