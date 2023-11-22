الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدير منتخب مصر: محمد صلاح لم يتعرض للإعتداء في لقاء سيراليون

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

علق محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول على ماتردد حول تعرض محمد صلاح قائد المنتخب إعتداء من الجماهير في مباراة سيراليون الأخيرةضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

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وقال محمد غرابة في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس” : “ بعض الجماهير إقتحمت ملعب المباراة لانهم سعداء بتواجده في ليبيريا ومن اجل التقاط بعض الصور معه، لم يتعرض صلاح لأي إعتداء هناك ”.

وأضاف: “ الظروف المحيطة بمباراة سيراليون لم تكن جيدة من جميع النواحي، عرضنا على منتخب سيراليون خوض المباراة في المغرب على أن نتحمل كافة تكاليف الإقامة هناك والإنتقالات لكنهم رفضوا ذلك ”.

وأكمل غرابة: “ الأمن كان غائباً تماماً عن تأمين أول مران لنا في لبيريا على ملعب اللقاء لذلك طلبنا ضرورة وجود تأمين من قوات الشرطة ”.

وأتم: “ الرد كان مفاجئاً لنا وهو أن الشرطة في ليبيريا مشغولة بتأمين إنتخابات الرئاسة التي أقيمت في نفس التوقيت ”.

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