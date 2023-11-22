الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي يحسم الجدل حول انتقال "أوفا" إلى الأهلي

أحمد أمين أوفا لاعب
أحمد أمين أوفا لاعب إنبي

علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على عروض القطبين الأهلي و الزمالك لثنائي الفريق البترولي للحصول على خدماتهم خلال الفترة الجارية.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " لم تصل لنا أي عروض من أجل التعاقد مع أحمد أمين أوفا سواء من الدوري المصري أو خارجه".

txt

البنك الأهلي يهزم إنبي وديا بالثلاثة

txt

إنبي يهزم بتروجت في دوري تنس الطاولة

وتابع: "لن نسمح برحيل أي لاعب من الفريق إلا بنهاية الموسم الجاري، حتى نحافظ على قوام الفريق هذا الموسم".

وأتم: "عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق لم تقدم له أي عروض أيضا، وتوقعت انضمامه للمنتخب في معسكر نوفمبر الأخير بسبب تألقه خلال الفترة الماضية".

الجريدة الورقية