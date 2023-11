"بدائل السكر ما لها وما عليها" ندوة بطب أسيوط

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة أسيوط ندوة بعنوان "المحليات الصناعية او بدائل السكر ما لها وما عليها" "Artificial Sweeteners or Sugar Substitutes, their Pros and Cons" وذلك يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الحالي فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات (A) الدور الخامس بكلية الطب جامعة أسيوط.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المحليات الصناعية وبدائل السكر والتحدث عن فوائدها وسلبياتها.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود أحمد عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

وسيقدم الدكتور مدحت العربي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع، عرضًا مفصلاً حول فوائد ومخاطر المحليات الصناعية. سوف يشرح تأثيراتها على الجسم والعوامل المرتبطة بها، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كانت تمثل بديلاً آمنًا للسكر.

بعد ذلك، سيركز الدكتور هلال حته، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، على استخدام البدائل الطبيعية للسكر. سيركز على تأثير المواد الطبيعية مثل العسل ومحليات أخرى مشتقة من المصادر الطبيعية في تعويض السكر وكيف يمكن أن تكون بديلاً صحيًا للسكر.

وسيكون الدكتور سعد زكي محمود، وكيل كلية الطب جامعة أسيوط، حاضرًا أيضًا لتقديم بعض النصائح والتوجيهات حول كيفية تناول السكر والبدائل بشكل عام للحفاظ على صحة جيدة والتحكم في مستويات السكر في الجسم.