لضمان وصوله للمستحقين.. توزيع السكر المدعم بصورة البطاقة الشخصية بقنا

كشف مصدر مطلع يعمل بأحد المجالس البلدية فى محافظة قنا، فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الأربعاء، "للوفد" ان هناك تعليمات صدرت منذ أمس الثلاثاء، لمجالس المدن بالمحافظة، تتضمن توزيع السكر المدعم للمواطنين بصورة الرقم القومى لكل فرد، وذلك لضمان وصول السكر المدعم لمستحقيه، وذلك تطبيقا للمبادرة التى اطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب فيه أو وصوله فى أيدى التجار.

و كانت "الوفد" قد نشرت تقريرا مفصلا تناولت فيه أزمة نقص السكر وارتفاع اسعاره لدي التجار وحدوث أزمة زحام خلال توزيع السكر المدعم بمنافذ المجالس المحلية بمحافظة قنا، فضلاً عن خلق صف جديد من السماسرة يتربحون من خلال الحصول على السكر المدعم من المنافذ الحكومية وبيعة مرة أخرى باسعار السوق السوداء.

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https://www.alwafd.news/5218782?fbclid=IwAR2FDF24a_xplbSBraD-3nsTp_cxdFqN1oxbNaDATRZzrdqJtVac65DnFGU

وتشهد محافظة قنا خلال تلك الأيام، أزمة حادة في السكر ونقص فى المعروض منه لدى البائعين، وهو ما أدى لتفاقم اسعار السكر والتى وصلت إلى 50 جنيها للكيلو الواحد لدى بعض التجار مما استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار، وأصبح الحصول على كيلو سكر يتطلب الوقوف في طابور والانتظار لساعات على أمل العودة بكيلو سكر او اثنين على أقصى تقدير .

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلوجرام يتم توزيعها على منافذ المحافظة ، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف الداودي ، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق في اتصال هاتفي معه، علي ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلو جرام، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلي أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع علي مستوي المراكز و المدن، فضلا عن 106 مقر للجمعيات التعاونية الإستهلاكية بقنا .