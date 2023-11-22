الأونروا تُعلن مصرع أكثر من 190 مدنيًا يحتمون بمدارسها في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن أكثر من 190 شخصًا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في "غزة" قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب حوالي 800 آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة في بيان: "منذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 191 شخصا لجأوا إلى مدارس الأونروا في غزة وأصيب 798 آخرون".

كما أشارت الأونروا إلى أنها تلقت معلومات مؤكدة عن تدمير مدرستين.

وفي وقت سابق عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عن صدمته الشديدة من استهداف مدرستين للأونروا بغزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، مؤكدا على ضرورة عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.

كذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المرافق الصحية والمستشفيات، والمرضى والعاملين في القطاع الصحي.