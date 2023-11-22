رئيس جهاز العبور يواصل جولاته التفقدية بالمدينة

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز على ضرورة التواجد الميدانى والمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أحياء المدينة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة

وتم المرور بمرافقة المهندس" حمدي عبد القوي نائب رئيس الجهاز والمهندس" عيسوي سمير مدير إدارة الطرق ومسئولي الشركات المنفذة، لتفقد اعمال الانتهاء من الطبقة الاسفلتية للحارة اليمنى لحارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية "ب & ج" استكمالا لما تم من تطوير ورفع كفاءة الطريق البطئ بالمنطقة وتحويل الطريق الرئيسي من طريق واحد الي اتجاهين كل اتجاه بعدد "3" حارات.

وشدد المهندس احمد رشاد علي ضرورة استمرارية وتكثيف الاعمال الخاصة بملف التطوير ورفع الكفاءات والصيانة باحياء المدينة لسهولة تنقل السادة المواطنين وحفاظا علي المظهر الحضارى