وكيل رياضة القليوبية يشهد تسليم مركز شباب جديد من جهاز "العبور الجديدة"

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجراءات تسليم مركز شباب التابع لجهاز مدينة العبور الجديدة ،صباح اليوم يرافقه النائب محمد الطوخى عضو مجلس النواب عن مدينة العبور ولجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وجهاز مدينة العبور الجديدة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية .

وأعرب الدكتور محمود الصبروط عن بالغ سعادته بالتعاون مع مجلس مدينة العبور الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان ،والذى يأتى تأكيدا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ضوء أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف الصبروط أن استلام المركز الجديد والمنشأ من خلال جهاز مدينة العبور الجديدة، يعد خطوة هامة وإضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية بالقليوبية بالاضافة الى المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمشروعات الانشائية الاخري والتى تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع فى الإنشاءات الشبابية والرياضية لضمان جودة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للمواطن وزيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين والمترددين على الهيئات الشبابية والرياضية .

جدير بالذكر أن مركز الشباب الجديد تم انشاؤه على مساحة 18 ألف متر مربع ويضم المركز عدد 2ملعب خماسى، حمام سباحة نصف اوليمبى ، ملعب اكريلك متعدد ومبنى إدارى من دورين ، ويذكر أيضا أنه فى وقت سابق استلمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية 4 ملاعب نجيل صناعى من جهاز مدينة العبور الجديدة وتم ضمها وتشغيلها للمنشآت الرياضية بالقليوبية.