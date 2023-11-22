مورينيو يكشف موقفه من التدريب في الدوري السعودي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي موقفه من الانتقال للتدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تردد الكثير من الأنباء عن دخوله حسابات بعض أندية القمة في دوري روشن.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات لإذاعة "Rai1" الإيطالية اليوم: "أعتقد أنني سأنضم يومًا ما إلى الدوري السعودي للمحترفين، أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك". لكن ذلك لن يكون غداً أو بعد غد".

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: "عندما أقول يومًا ما لا أقصد بذلك غدًا أو حتى بعد غد "، مشيرًا إلى أن وجهته ستكون لأحد الأندية الكبرى في دوري روشن.

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي

تستعرض بوابة الوفد موعد مباراة النصر والأخدود التي ستقام مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة دوري روشن السعودي .

يواصل فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة الأخدود في إطار الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

مباراة النصر ضد الأخدود ستقام مساء الجمعة 24 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات SSCالرياضية السعودية الناقل الحصري للمباريات بطولة دوري روشن السعودي .