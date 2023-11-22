محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ 70 أسرة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد 70 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية عباره عن مشروعات قروض حسنة بدون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر واكشاك مجهزة بكافة البضائع لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر وتوفير فرص عمل لهم بتكلفة إجمالية 2 مليون و 300 الف ، عبارة عن توزيع 50 قرض حسن قيمة كل قرض 30 الف جنيه منهم 15 الف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة ، وتسليم 20 كشك مجهز بالكامل بالبضائع بقيمة 40 الف جنيه لكل كشك لعدد 20 أسرة .

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعه الميدانية ، والدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني والتنفيذي بمؤسسة حياة كريمة ، والمهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة ، والعقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا بغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة ، ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل والعقيد محمد بدراوي ، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، والأستاذ عبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية ، والنائب محمود العزب عضو مجلس النواب .

وأشار " مختار " الي أن مبادرة فخامة الرئيس حياه كريمه تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قري مصر ، مؤكداً علي أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه اجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون .

وقال " مختار " انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح "المحافظ " بأن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن ، مشيراً الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها منذ تقسيم مصر إلي محافظات .

كما أشار " مختار " الي أن الدولة أنفقت 6 مليار جنيه علي مبادرة حياة كريمة بشربين حتي الآن لتوفير كافة الخدمات لاهلينا في قري شربين وتغيير وجه الحياة لهم وتلبية احتياجاتهم في جميع القطاعات.

وثمن " المحافظ " دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في مختلف القري المصرية من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي لتوفير مصدر رزق للأسرة وتوفير فرص عمل للشباب .